Decreto Milleproroghe organico aggiuntivo ATA assunzione idonei mobilità e valutazione servizio | a che punto siamo con gli emendamenti

Leggi su Orizzontescuola.it

L’esame del2024 (-legge n. 202/2024) prosegue in Senato, dove è attualmente all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali. Il provvedimento, entrato in vigore il 28 dicembre 2024, dovrà essere convertito in legge entro il 26 febbraio 2025.L'articoloATA,: a checon gli