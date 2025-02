Fanpage.it - Decreto Flussi 2025, oggi il click day per lavoratori stranieri non stagionali: come fare domanda

Leggi su Fanpage.it

, mercoledì 5 febbraio, alle ore 9:00, si apre il primoday del, il meccanismo attraverso cui il governo italiano regola l'ingresso in Italia di. Questa prima fase è dedicata alle domande per isubordinati non. Sarà fondamentale allegare una serie di documentiquello d’identità del datore di lavoro, copia del passaporto del lavoratore straniero e certificati di "idoneità allativa".