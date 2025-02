Quifinanza.it - Decreto Flussi 2025, al via il primo click day per 164mila domande

Il 5 febbraio prende ufficialmente il via ilday del, il sistema con cui l’Italia regola l’ingresso di lavoratori stranieri. Il meccanismo permette ai datori di lavoro italiani di presentare richieste di nulla osta per assumere lavoratori subordinati non stagionali, provenienti da Paesi con accordi di cooperazione con l’Italia.La procedura è a numero chiuso: levengono accettate in base all’ordine di presentazione, fino all’esaurimento delle quote stabilite dal Governo. Per questo motivo, le aziende e le famiglie interessate a richiedere manodopera straniera devono agire rapidamente. Di seguito i settori di lavoro, ma soprattutto i calendari delle prossime giornate diday.Chi può partecipare aldayIlday di oggi riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati non stagionali, ovvero quelli assunti con un contratto a tempo determinato o indeterminato in specifici settori produttivi.