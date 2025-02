Quifinanza.it - Decreto Cultura, la Camera dice sì: fondi per biblioteche e Carta Giovani, cosa cambia

Leggi su Quifinanza.it

Laha dato il via libera alla fiducia sulcon 196 voti a favore, 112 contrari e quattro astenuti. Un passaggio che prepara il terreno per l’ultimo atto: il voto finale prima della corsa al Senato per la conversione in legge.Un testo di 13 articoli che si muove tra ambizioni di rilancio e calcoli politici, con una maggioranza che ha blindato il provvedimento senza troppi colpi di scena. Ecco le principali novità.Nuovo piano Olivetti per laIlmette nelle mani del ministro dellail “piano Olivetti per la”, un progetto che si rifà alla filosofia di Adriano Olivetti e punta a trasformare lain un bene condiviso, conpiù vive, un’editoria sostenuta e la rinascitale delle periferie abbandonate.Il piano si allarga a un ventaglio di iniziative: dal recupero degli archivi storici alla spinta sul cinema e l’audiovisivo, dalla digitalizzazione dei libri all’alfabetizzazione digitale fino alla promozione deiartisti.