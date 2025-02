Leggioggi.it - Decontribuzione Sud PMI: istruzioni Inps su requisiti e importi dell’esonero 2025

La Legge di bilancioha introdotto un incentivo per sostenere l’occupazione nei territori del sud Italia e ridurre le disparità nel mezzogiorno. All’articolo 1, comma 406, è infatti prevista un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per le micro e le piccole-medie imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato in alcune regioni del sud e centro sud, come Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.L’agevolazione in questione, nota comeSud PMI, consente ai datori di lavoro privati di beneficiare di un alleggerimento del costo del lavoro, con una riduzione progressiva nel tempo.Con la Circolare32 del 30 gennaiosono stati forniti i dettagli operativi per usufruiree indicazioni su come indicarlo nel modello telematico UniEmens.