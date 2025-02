Game-experience.it - Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima sta lavorando ad un nuovo trailer, è per lo State of Play?

Tra i numerosi videogiochi previsti per il 2025 troviamo anche2: On thegioco diancora sprovvisto di una data di uscita precisa. Tuttavia, unpotrebbe essere in arrivo molto presto. L’indizio principale proviene dallo stesso, visto che il game director giapponese ha rivelato di essere al lavoro su unha infatti rivarlto che, dopo un anno lontano dalla postazione di editing, ha finalmente iniziato a lavorare il processo di montaggio di unvideo legato al titolo. Nei suoi tweet, il papà di Metal Gear Solid ha spiegato di aver immaginato il montaggio ascoltando brani musicali durante le passeggiate e i viaggi in aereo, ma che l’immagine che aveva in mente non corrisponde del tutto al materiale caricato nel sistema di editing.