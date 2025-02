Inter-news.it - De Vrij compie 33 anni, l’Inter lo omaggia così!

Stefan Deè stato il protagonista dell’ultimo derby tra Milan e Inter, conclusosi per 1-1 proprio grazie a un gol nel finale dell’olandese. Oggi il calciatore nerazzurro33lo ha festeggiato.LA DATA – Stefan De, pilastro della retroguardia delorfana di Francesco Acerbi, festeggia oggi i 33. Il difensore del club nerazzurro sta vivendo una delle migliori stagioni da quando indossa la maglia del, sia per il rendimento in campo che per la capacità da lui dimostrata di guidare il reparto arretrato quasi senza il minimo ricambio. L’infortunio di Acerbi, infatti, avrebbe potuto rappresentare un fattore negativo in termini di costanza di rendimento nell’arco della prima parte di stagione. Ciò non si è però verificato, con il classe 1992 che si è reso finora protagonista di un’annata da top assoluto.