De Siervo | Il progetto Superlega è morto sui calendari abbiamo fatto causa alla Fifa

Fa sentire la voce l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi Dein occasione della propria partecipazione in Germania a SPOBIS, uno degli appuntamenti più importanti dedicati allo sport business a livello mondiale in corso di svolgimento ad Amburgo. L’ad si è soffermato in particolare sulla questionee sulla gestione dei, con la UEFA che ha dimostrato maggiore vicinanza alle leghe nazionali rispetto, al punto che le leghe dei campionati nazionali hanno deciso di intraprendere azioni legali proprio contro l’organo calcistico mondiale: “Negli ultimi anni il numero di partite è aumentato in modo significativo adei nuovi format introdotti da UEFA e– ha esordito De- Tuttavia, mentre con la UEFA esiste un dialogo costruttivo per bilanciare le esigenze delle competizioni europee con quelle nazionali, con laquesto confronto al momento non c’è stato, ed è per questo che, insieme al sindacato europeo dei calciatori,avviato un’azione legale come leghe europee”.