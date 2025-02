Anteprima24.it - De Luca: “Il Pd non mi vuole perchè sono un uomo libero”

Tempo di lettura: 3 minuti“Vado avanti per la mia strada, lo sto dicendo da un anno”. Il governatore campano Vincenzo Detorna sulla questione del terzo mandato ribadendo gli attacchi al Pd, tacciato di “ipocrisia e fariseismo”. “Nel nostro partito parlano tra di loro una ventina di capi corrente, paragonabili al Pcus di Breznev oppure alle idee di Kim Jong-un.autoreferenziali quanto presuntuosi”.Intervenendo a Napoli alla presentazione del libro Photoansa, Depunta l’indice su altre candidature dei dem.“In Liguria hanno scelto Orlando che sta da venti anni in Parlamento, ha fatto tre volte il ministro, lì non c’erano problemi? Decaro è stato per dieci anni il sindaco di Bari, poi europarlamentare e viene candidato a presidente della Puglia? Altro che terzo mandato, è una grande manfrina, una aggressione a unche non ha mai fatto parte di gruppi e sottogruppi.