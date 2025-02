Napolipiu.com - De Laurentiis sotto attacco: cosa è successo dopo l’annuncio di Okafor

Leggi su Napolipiu.com

Dedi">Il Mattino rivela i dettagli della shitstorm contro il presidente del Napoli: su 1400 commenti, centinaia contenevano offese personali e gratuite.La presentazione di Noahsui social si è trasformata in un caso. Il Mattino svela oggi un retroscena inquietante sulfatto da Aurelio Desulla piattaforma X.Il quotidiano partenopeo descrive una situazione preoccupante: “Persone normali che mai si permetterebbero di usare epiteti così coloriti nella vita quotidiana,l’effetto dei social network, perdono qualsiasi freno inibitorio. E ne viene fuori di tutto”.La frustrazione per un mercato ritenuto deludente ha scatenato una vera e propria shitstorm. “Insulti pesanti, personali, gratuiti e anche immeritati”, riporta Il Mattino, evidenziando come su circa 1400 commenti al post del presidente, una parte significativa contenesse offese e attacchi diretti.