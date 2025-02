Quotidiano.net - Dazi Usa, muraglia cinese: nel mirino gas, petrolio e carbone

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 febbraio 2025 – L’attesa telefonata tra Donald Trump e il numero unoXI si tinge di mistero. Nel giorno delle contromosse della Cina rispetto aiimposti dal presidente Usa, i riflettori sono stati puntati per tutta la giornata sul colloquio tra i due leader che, nelle previsioni degli analisti, avrebbe dovuto fermare, dopo il congelamento della guerra commerciale con Canada e Messico, la macchina delle super tasse reciproche con il Dragone e avviare i negoziati più volte annunciati in queste ore. Ma la speranza è durata fino a quando una fonte vicina alla Casa Bianca l’ha spenta: oggi (ieri, ndr) niente chiamata. Una doccia semifredda che arriva mentre resta difficile, per usare un eufemismo, il rapporto tra la nuova amministrazione e l’Europa, con il Regno Unito, che, però, si sfila dall’asse dei duri (capeggiato da Francia e Germania) e punta a giocarsi, come sempre, le carte in solitaria con le ex colonie.