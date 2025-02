Lapresse.it - Dazi Usa, le poste torneranno ad accettare posta e pacchi in arrivo da Cina e Hong Kong

Il serviziole statunitense tornerà adtutta lae iindallae da. L’USPS aveva dichiarato che non avrebbe accettatodallae dadopo che gli Stati Uniti avevano imposto un’ulteriore tariffa del 10% sulle merci cinesi nell’ambito della ‘guerra dei’ e avevano posto fine a un’eccezione doganale che consentiva aidi piccolo valore di entrare negli Stati Uniti senza pagare tasse.L’USPS ha dichiarato di essere al lavoro con la Customs and Border Protection per implementare un processo di riscossione delle nuove tariffe cinesi al fine di evitare interruzioni delle consegne.