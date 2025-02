Dazi l’ex commissaria Ue Malmström a Open | Trump è un bullo e i dazi li metterà anche a noi L’Europa dialoghi ma non accetti ricatti

Leggi su Open.online

stringe i denti e si prepara aiannunciati da Donald. Dopo Canada, Messico e Cina, potrebbe essere proprio il Vecchio Continente il prossimo bersaglio della guerra commerciale scatenata da Washington. Per, in realtà, si tratterebbe di una sorta di tuffo nel passato. Nel 2018, durante la sua prima esperienza alla Casa Bianca,imposesu acciaio e alluminio europei, mentre l’anno successivo le tariffe colpironodiversi prodotti dell’agroalimentare. In quel momento a guidare la risposta di Bruxelles – che reagì tassando le importazioni di whiskey, Harley Davidson, jeans e non solo – c’era Ceciliaeuropea al Commercio dal 2014 al 2019, oggi senior fellow del Peterson Institute for International Economics. Cosa accadrà questa volta? «Credo proprio che iarriveranno.