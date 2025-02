Lanazione.it - Davis e Billie Jean King . Le coppe arrivano in città

PISTOIAPer la prima volta nella storia la Coppae laCup, ovvero le massime competizioni a squadre del mondo del tennis che hanno visto nel 2024 vincere l’Italia, sbarcheranno in. L’ufficialità è stata data dal presidente regionale della Fitp, nonché numero del circolo "Enea Cotti" di Pistoia, Luigi Brunetti e la data può essere già segnata col circoletto rosso sui calendari degli appassionati e non. Dalle 14.30 di venerdì 21 febbraio, con l’inaugurazione ufficiale, fino alle 20 e poi il giorno successivo in orario 9-20 le duevinte dalle nazionali maschili e femminili nel novembre scorso a Malaga saranno in bella vista nella sala Maggiore di palazzo comunale. Certo, non sarà come vedere una partita di Coppao la ex Fed Cup dal vivo gustandosi le performance di Jannik Sinner piuttosto che di Jasmine Paolini, ma è comunque un appuntamento di quelli da non dimenticare per lo sport cittadino.