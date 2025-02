Ilrestodelcarlino.it - Davide Cesarini morto a 48 anni, camminava in A14: travolto da un tir

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tavullia (Pesaro Urbino), 5 febbraio 2025 –, 48enne di Cattolica, vice direttore della filiale RivieraBanca di Padiglione, a Tavullia, ha perso la vita in A14 domenica scorsa attorno alle 18.30. “Siamo senza parole: Dado era una persona cordiale, alla mano e generosa, ben voluta da tutti, un buonissimo amico per tanti”. Sono le parole degli amici e conoscenti diche lascia una figlia di 16e una compagna che ha affidato a un post sui social l’immenso dolore per la perdita “l’amore infinito che mi hai dato, che ci siamo dati in questi– scrive -, non tutti hanno la fortuna di viverlo nella vita”. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli agenti della polizia autostradale di Forlì, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi di legge. Stando a quanto emersosi trovava a piedi lungo l’autostrada, nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica in direzione sud, quando improvvisamente - all’altezza dell’autodromo di Misano - è statoda un tir.