Parmatoday.it - "David Lynch - Visioni Perdute": omaggio al grande regista al cinema d'Azeglio

A Parma da domani al 27 febbraio, ald', è in programma "", retrospettiva per renderealrecentemente scomparso. Ogni giovedì, con una doppia proiezione, alle 18 e alle 21, in programma uno dei quattro capolavori restaurati dalla Cineteca.