Ilgiorno.it - “Daspo fuori contesto“, provvedimento per nove

Per farsi allontanare dagli impianti sportivi, non hanno nemmeno avuto bisogno di commettere ulteriori reati: sono bastati quelli per i quali sono erano fatti notare negli ultimi tempi, a far scattare unpreventivo. Il questore di Como Marco Calì (foto), ha firmatoprovvedimenti di ““, uno strumento inedito ma previsto dalla legge, che consente di impedire l’accesso ai soggetti responsabili di gravi reati, realizzati al didelsportivo, allo scopo di impedire che vengano commesse ulteriori condotte illecite o violente anche all’interno degli stadi. Le condotte più frequenti per le quali può essere adottato questo, comprendono reati legati allo spaccio di droga o contro il patrimonio, oppure contro la persona come la rissa o detenzione di armi.