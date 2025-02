Lanazione.it - Danzainfiera: tre giorni di eventi, stage e audizioni con étoile italiane e internazionali

Firenze, 5 febbraio 2024 - Dance Beyond, ovvero autonomia. Dagli stereotipi e le convenzioni: perché la danza è uno spazio di libertà e un patrimonio collettivo, dove la bellezza si valuta dall'insieme. Per questo, la diciannovesima edizione di "" - in programma dal 21 al 23 febbraio alla Fortezza da Basso - si presenta come una dichiarazione d'indipendenza fondata sul doppio protagonismo di aziende e brand di punta dell'abbigliamento, accessori e attrezzature per il mondo della danza da un lato; e dall'altro tantissimi giovani che aspirano alla celebrità attraversoe provini presso le più prestigiose scuole e compagnie del mondo. Ma partiamo dai numeri snocciolati stamani dall'amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaele Napoleone, imponenti per quantità e qualità: oltre 270tra lezioni,; 7500 ballerini sui palchi e nelle aule; 21 rassegne, contest, concorsi e gare; 16 talk all'Unicredit - main partner della manifestazione - Area Meeting; 80 aziende in ambito commerciale e 60 scuole nell' area formazione & spettacolo per un numero complessivo di 150 espositori, di cui 47 dall'estero.