Danza, la Sergio Bernal Dance Company in tournée un mese in Italia

Roma, 5 feb. (askanews) – Iltore madrileno, protagonista assoluto dellaspagnola, riporta inla suain due spettacoli, firmati da lui medesimo insieme a Ricardo Cue: “Una Noche con” e “SeR”. Il pubblicono avrà il divo dellaspagnola per un interograzie a una lunga, prodotta da Daniele Cipriani Entertainment, che partirà da Trieste (28 febbraio) e toccherà Modena (1 marzo), Piacenza (2 marzo), Palermo (7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 marzo), Barcellona Pozzo di Gotto (16 marzo), Bologna (20, 21 marzo), Roma (27 marzo), Padova (28 marzo), Brescia (29 marzo). Popolarissimo in patria,è da tempo una stella internazionale, acclamato nelle ultime settimane sia in Francia che in America (da New York a Los Angeles), dove un pubblico in delirio ha accolto le sue recenti esibizioni.