Gqitalia.it - Daniel Craig ha indossato un orologio molto popolare che anche tu potresti avere al polso

Leggi su Gqitalia.it

Ci sono tre cose che sono ben documentate su. I suoi 19 anni nel ruolo di James Bond, lo stravagante rebrand di abbigliamento maschile dopo l'era di Bond e l'amore fedele per gli orologi Omega. A Londra, in occasione dei Critics' Circle Awards di questo fine settimana, quest'ultimo aspetto è stato messo in mostra in modo particolare.Si tratta di un uomo che ha accesso a quasi tutto l'arsenale Omega, compresi quelli inediti (ha spesso fatto da cavia per il marchio, per presentare nuovi orologi durante le apparizioni pubbliche). In questa occasione, però, invece di puntare su unpiù difficile da possedere (a settembre, hauno Speedmaster in oro rosso da quasi 50.000 euro per la sfilata Loewe primavera/estate 2025),ha deciso di indossare un Omega Seamaster Aqua Terra in acciaio inossidabile da 41 mm con quadrante nero.