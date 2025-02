Udine20.it - Dance Machine: una nuova performance “invade” la Galleria Tina Modotti

Dopo il successo della prima data (sold out), il 5 febbraio, alle 18.30, torna alladi Udine “”, parte dell’articolato programma dellaedizione di “Off Label – rassegna per unadanza” della Compagnia Arearea, realizzata nell’ambito del progetto “AreareaLibrary”, con il sostegno degli Incentivi D6.1.1, PR FESR FVG 2021-2027, e di Fondazione Friuli, il contributo di MiC – Ministero italiano della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e la partnership della Rete Giacimenti.– Realizzato in collaborazione con il Comune di Udine,trasforma lain un contenitore culturale polifunzionale aperto a tutte e tutti. Si tratta un dispositivo d’improvvisazione interattivo, una roulette artistica di temi e danzatori che verranno casualmente chiamati a danzare, davanti a un pubblico attivamente coinvolto.