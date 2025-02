Ilfattoquotidiano.it - Dall’auto all’acciaio, i lavoratori in piazza a Bruxelles per smuovere l’Ue: “Governi la transizione, la deindustrializzazione è già realtà”

In quindici anni sono andati persi due milioni e trecentomila posti di lavoro. Una città grande quasi quanto Roma a spasso. Con un’accelerazione spaventosa dal 2019: un milione di occupati in meno. “Lanon è più una minaccia, è la”, è il grido d’allarme che oggi i sindacati del Vecchio Continente portano a, tra il Parlamento e la Commissione Ue, chiedendo un piano industriale pan-nazionale. Perché alcunirestano inerti, mentre la crisi è globale. E sta investendo settori cruciali come l’automotive e la siderurgia, dai quali dipendono altri assi strategici dell’industria dell’Unione europea, mettendo a repentaglio solo nel comparto delle quattroruote – secondo uno studio di Boston Consulting Group – circa 1,5 milioni di posti nel prossimo decennio.