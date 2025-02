Dall’Arabia Saudita all’Europa tutti contro il piano di Trump su Gaza | I palestinesi devono restare nella loro terra

Leggi su Open.online

È stato accolto con un coro pressoché unanime di sdegno e incredulità laversa proposta di Donaldsul futuro della Striscia di. Al termine dell’indi ieri, mercoledì 5 febbraio, alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente americano ha svelato il suoper l’enclave palestinese, dove la stragrande maggioranza degli edifici è stata distrutta da quindici mesi di bombardamenti ininterrotti da parte dell’esercito dello Stato Ebraico. «Ilasciaree vivere in altri Paesi in pace», propone. E ad assumere illlo di, secondo il tycoon, dovrebbero essere proprio gli Stati Uniti, che possono ridare vita al territorio, e «portare stabilità al Medio Oriente».Cosa prevede ildiperNei piani di Donald, l’enclave palestinese ha tutte le carte in regola per diventare la «Riviera» del Medio Oriente.