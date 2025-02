Rompipallone.it - Dalla Spagna: Ancelotti torna in Serie A, confermata la destinazione

Leggi su Rompipallone.it

La storia trae il Real Madrid sembra finita, secondo ciò che confermano anche, con ritorno inA.Nel corso della giornata di oggi, attraverso ciò che hanno riportato da AS, hanno svelato che l’avventura di Re Carlo innon proseguirà, ma non per finire come Commissario Tecnico della Nazionale in Brasile.Secondo gli ultimi rumors, sarebbelaitaliana con ritorno inA dopo l’ultima avventura non proprio felicissima a Napoli. L’esperienza vissuta in azzurro e terminata con l’esonero, non sarà l’ultima in Italia e in un club diA per, finita al Real Madrid: la notiziaLa notizia arrivain merito alla separazione di Carlodal Real Madrid e conin Italia.