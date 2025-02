Lanazione.it - Dalla Palestina ai femminicidi: al liceo Michelangiolo è di scena il forum

Firenze, 5 febbraio 2025 – Dal focus sullaaimusica alle tecniche di autodifesa. Da lunedì scorso alclassicoè in programma il. Cinque giorni di dibattiti, di incontri e di confronti. Ma anche di occasioni più spensierate, per vivere la scuola in modo diverso e, soprattutto, in termini ben più costruttivi rispetto alle classiche occupazioni. Didattica sospesa e partecipazione altissima alle iniziative, che fino a tutto venerdì stanno animando lo storico, sia la mattina che il pomeriggio. Molto soddisfatta la dirigente Federica Gambogi: “Ecco la scuola che mi piace - sorride -. Da ottobre ho instaurato un tavolo di concertazione coi ragazzi per capire i loro bisogni e le loro esigenze. Noi dirigenti dobbiamo far così: parlare il più possibile coi nostri alunni.