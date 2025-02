Tvplay.it - Dal Milan alla MLS, il mercato non è finito: addio a sorpresa

Leggi su Tvplay.it

L’ex rossonero vola oltreoceano, i club di MLS hanno messo gli occhi su di lui: i dettagli.Ilinvernale delè stato forse uno dei più convincenti della Serie A. La dirigenza rossonera, il cui volto è ormai Zlatan Ibrahimovic, è riuscita a portare ao diversi innesti anche mettendo una pezza ad alcune situazioni nate all’improvviso.DalMLS, ilnon è(LaPresse) tvplay.itCome la cessione di Morata, ad esempio, assolutamente fuori dai programmi del, che è riuscito comunque a sostituirlo con l’arrivo di Gimenez. Stesso discorso per Joao Felix, vero colpo dell’inverno rossonero, e per Walker, che andranno a rinforzare la rosa di Sergio Conceicao per la seconda parte di stagione. Ilpunta ad un posto nella prossima Champions League, che ad oggi è distante cinque punti (con una partita ancora da giocare, però).