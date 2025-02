Calciomercato.it - Dal Milan alla Capitale, affare saltato sul gong

Numerose operazioni condotte dala fine mercato, altre non si sono realizzate per poco: l’indiscrezione che spunta solo adessoL’ultimo giro di giostra del calciomercato è stato a velocità altissime, regalandoci un’ultima giornata davvero folle e con una lunga serie di operazioni in entrata e in uscita che hanno visto protagoniste soprattutto tante grandi squadre del nostro campionato. Tra le principali attrici, in tal senso,e Roma che si trovano di fronte per i quarti di finale di Coppa Italia.Dalsul– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Entrambe avevano bisogno di un restyling piuttosto profondo, anche se in pochi avrebbero immaginato ciò che abbiamo visto. Nelle ultime 24 ore di mercato, tre nuovi acquisti a testa per rossoneri e giallorossi.