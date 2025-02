Quifinanza.it - Dal 25 febbraio torna la Milano Moda con 56 sfilate

Leggi su Quifinanza.it

Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di, laFashion Week Women’s Collection, in programma dal 25al 3 marzo 2025, prevede 153 appuntamenti: 56fisiche e 6 digitali, 65 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 23 eventi. Ad aprire la settimana sarà Gucci, che sfilerà il 25. Riin calendarioWomen’s Collection MSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta nel calendariodigitale. Questa edizione della Fashion Week segna il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine. 100 anni di DSQUARED2Durante la Fashion Week verranno celebrati inoltre importanti anniversari.