Iodonna.it - Dai jeans ai maglioni, dalla seta ai cappotti. Ogni quanto mettere i diversi tessuti in lavatrice? Ecco una guida dei capi più usati

Leggi su Iodonna.it

Non c’è stile curato senzacurati. Lavare i vestiti con la giusta frequenza è essenziale per mantenerli in perfette condizioni e prolungarne la durata.unaper comprendere meglioquante voltei variindopo averli indossati.in cotone e lino:dopo 1-2 utilizzidi lana e cashmere:5-7 utilizzi Leggi anche ›lavare i? E icome far durare ipiù a lungo10-15 utilizzidelicati:solo quando necessario, preferibilmente a mano o a sBlazer:2-3 settimane1-2 mesiPigiama:3-6 notti (a seconda della stagione)Intimo:utilizzo Leggi anche › Lavare i piumini, a mano o in? Felpe e maglie in cotone:3-4 utilizzisintetici:2-3 utilizziiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo: laper lavare icon la giusta frequenza iO Donna.