Lanazione.it - Dai fondi Pnrr alle ciclovie. Il nuovo volto della città

Leggi su Lanazione.it

PISTOIAL’argomento-chiave nell’ultimo anno e mezzo in tema di investimenti pubblici sul territorio, ovviamente non soltanto in provincia ma a livello nazionale, è quello delle piste ciclabili. Dopo svariati anni di tentativi di realizzarne pezzetti scollegati fra loro, che poi sono diventate parcheggi non autorizzati per le auto (viale Adua e via dello Stadio inne sono l’esempio lampante), idelarrivati dopo lo scoppiopandemia da covid hanno rappresentato il momento di svolta decisiva. Milioni di euro arrivati sui territori, vincolati ad una mobilità dolce ed uno sviluppo sostenibile, prestando attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente: tradotto, lasciate a casa l’auto e muovetevi in bici o a piedi perché finalmente avrete percorsi sicuri e protetti.