Dahl si presenta al Benfica | Gli ultimi anni sono stati movimentati

L’avventura di Samuelcon la maglia della Roma si è chiusa prima del previsto. Arrivato la scorsa estate dal Djungarden a titolo definitivo per 4,3 milioni di euro, il terzino sinistro svedese non ha mai avuto l’occasione di mettersi in mostra, raccogliendo appena 3 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tutte da subentrato), per un totali di soli 60?. Il laterale 21enne si è trasferito in prestito alnell’ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato e oggi si èto ai suoi nuovi tifosi.: “felice di avere l’opportunità di fare ciò che amo”ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club portoghese: “molto felice di essere qui, in questo club, che ha una storia fantastica e che fa calcio a un livello altissimi. Ilè un club incredibile, con tanti buoni giocatori, molti dei quali provenienti dal vivaio.