"Dagli Usa notizie preoccupanti"

Antonio Cocci, titolare dell’azienda vitivinicola Tenute del Borgo a Cossignano si è mostrato molto contrario ai vini dealcolati e anche preoccupato per i dazi Usa. Cocci che ne pensa di questa apertura dell’Italia alla produzione di vini senza alcol? "Sicuramente è una tendenza che in questo momento l’Europa, nel segno di una serie di politiche che sta portando avanti in questi anni e che rimangono inspiegabili. Per me, un vino senza alcol non è vino". Quindi anche il pretesto di smaltire le giacenze in cantina non la convince? "In realtà stanno facendo questa operazione, per combattere la guida in stato di ebrezza. Chi guida beve e si mette alla guida e che in questi anni è stato la causa di tanti incidenti stradali, continuerà a bere. Dovremmo andare incontro, invece, a quelli che vanno a cena fuori e non si rendono conto che anche la piccola quantità di vino ingerito può far rischiare il ritiro della patente.