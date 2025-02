Sbircialanotizia.it - Da un finale inatteso alle mille ipotesi: la sorte di “Endless Love”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Siamo rimasti tutti spiazzati, quasi senza parole, davanti all’epilogo di “” andato in onda su Canale 5. Non so voi, ma noi avevamo coltivato una speranza sottile di vedere Kemal Soydere e Nihan Sezin ricongiungersi per un lieto fine, magari lontano dal crudele Emir Kozcuoglu. Invece è arrivata una doccia gelata, un congedo che . L'articolo Da un: ladi “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.