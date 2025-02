Agi.it - Da Tolkien a Collodi, in Aula la sfida delle citazioni fantasy

AGI - Da J.R.R.a Carlo, dal Signore degli Anelli alle Avventure di Pinocchio. L'informativa dei ministri di Giustizia e Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, ha fornito il terreno per unaa colpi dida romanzi di genere fantastico., nel caso dell'autore della Saga dell'Anello, più precisamente 'fantastico per ragazzi', nel caso del papà del burattino. Un duello che comincia ben prima12,15, orario in cui i ministri prendono posto nei banchi del governo dell'di Montecitorio. Occorre fare un passo indietro al 2 di febbraio, direzione nazionale di Fratelli d'Italia. Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito, fa ricorso allo scrittore e linguista britannico: "Giorgia è il nostro Frodo", il protagonista della saga, "e noi siamo la Compagnia dell'Anello".