Da monologhi a parole sospese. Proposte di Albe e Teatrino Giullare

Zona di provenienza: Emilia Romagna. Dettaglio non trascurabile quando si parla di ricerca. Ed entrambi sono due pezzi (giganti) degli ultimi decenni teatrali. Tuttavia finiscono più o meno qui i punti di contatto fra le, così autoriali e così distanti nei rispettivi linguaggi. Come si può scoprire ancora una volta all’Elfo Puccini, che torna ad ospitarli con due lavori in replica fino a domenica 9 febbraio. Meglio andare con ordine. Partendo da “Lettere a Bernini“ in Sala Fassbinder, nuovo testo di Marco Martinelli, appena pubblicato da Einaudi. Un monologo. Diretto dallo stesso fondatore della storica compagnia ravennate (insieme ad Ermanna Montanari). Mentre in scena si ritrova Marco Cacciola. A lui il compito di dar vita al celebre scultore della Roma barocca.