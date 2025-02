Top-games.it - Cyberpunk 2077 miglior cosplay di V al femminile

Anche se personalizzabile, il personaggio di V nella versioneha una sua identità ben definita ine Lola Zieta potrebbe tranquillamente sostituire V nel gioco!Vincitrice del Tokyo Game Show, Lola Zieta ha dato vita a una V davvero impressionante, nelle sue foto possiamo trovare alcune versioni anche con le lame a vista, ricreate alla perfezione. View this post on Instagram A post shared by Lola Zieta (@lolazieta)La cura del dettaglio è davvero immensa e la resa del suo, grazie anche alle luci e post produzione, è davvero il meglio che abbiamo mai visto fin ora!Visita il profilo di Lola Zieta CLICCANDO QUI View this post on Instagram A post shared by Lola Zieta (@lolazieta)Le immagini che abbiamo trovato sul web del Tokyo Game Show sono davvero impressionanti e ci lasciano davvero senza parole, non abbiamo mai visto tanto impegno nella creazione di un, per favore non travisate le nostre parole, anchediversi richiedono lo stesso impegno e a volte anche di più, ma in questo caso specifico il riscontro che ha avuto il gioco e la mole di persone che hanno proposto il loroera davvero sterminata, ci sono centinaia di pagine ricolme di foto dia tema