Crotone, assolta l'attivista curda Maysoon Majidi: era accusata di essere una scafista

Non colpevole per non avere commesso il fatto. Sentenza di assoluzione per, regista ecurdo-iraniana di 29 anni arrestata il 31 dicembre del 2023 con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il verdetto è stato emesso dal Tribunale di, presieduto da Edoardo D'Ambrosio. La giovane è scoppiata in un pianto di gioia insieme al fratello Razhan, che le era al fianco, e al suo difensore, l'avvocato Giancarlo Liberati. Nell'ottobre scorso lo stesso Tribunale aveva rimesso in libertà la giovane ritenendo cessate le esigenze cautelari.