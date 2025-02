Ilfattoquotidiano.it - Crotone, assolta l’attivista curda Maysoon Majidi accusata di essere una scafista: “Non ha commesso il fatto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Credevo diarrivata in un Paese di libertà e diritti, invece sono stata arrestata senza capire il perché”.ha pronunciato questa frase il 4 novembre scorso quando, dopostata scarcerata, l’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra e sindaco di Riace Mimmo Lucano le ha conferito la cittadinanza onoraria nel paesino della Locride. A distanza di tre mesi da quella cerimonia, oggi il Tribunale di, presieduto dal giudice Edoardo D’Ambrosio, rimette le cose a posto e le dà ragione: è stata“per non averilcurdo-iraniana di 28 anni arrestata a gennaio 2024 dalla Guardia di finanza con l’accusa diladi una imbarcazione con 77 migranti sbarcati ail 31 dicembre 2023.Dieci medi di carcere che nessuno restituirà mai a, oggi in aula al fianco del suo avvocato Giancarlo Liberati per assistere alla discussione del processo.