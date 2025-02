Dayitalianews.com - Crosetto, Giustizia: “Serve patto istituzionale tra poteri e ritorno all’immunità”

un “grande” traper far cessare “la Guerra dei Trent’anni”. È questa la dichiarazione rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera dal ministro della Difesa Guido. Sull’immunità parlamentare ha detto: “Lo dico io che non sono parlamentare e non ne usufruirei, ma se la nostra Costituzione è considerata ‘la più bella del mondo’, perché quella è l’unica parte che è stata cassata? Era uno dei capisaldi dell’equilibrio tra. In tutte le nazioni chi esercita funzioni così delicate gode, finché dura il mandato, di una protezione”. Poi, ha aggiunto, parlando della possibile istituzione di una commissione di inchiesta sul lavoro dei magistrati: “Non vedrei scandalo a tornare alla responsabilità civile. I giudici sono gli unici che, se sbagliano, non pagano dazio”.