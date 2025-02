Ilfoglio.it - Crosetto: “Basta guerra tra politica e magistratura: serve un grande patto istituzionale fra poteri”

Leggi su Ilfoglio.it

L'ambizione è quella di un “” tra(esecutivo, legislativo e giudiziario) per far cessare “ladei Trent'anni”, modernizzare le strutture dello stato e rendere l'azione del governo “più rapida, efficiente”. Lo ha spiegato al Corriere della Sera il ministro della Difesa Guido, secondo cui, in assenza di un cambio di passo deciso, si rischia di lasciare l'Italia e l'intero Vecchio continente immobilizzati da “vecchi meccanismi”, mentre i nuovi paesi emergenti e gli Stati Uniti di Donald Trump avanzano con velocità. Il cambio di prospettiva necessario al paese, per, passa anche dalla. Ristabilendo ad esempio guarentigie come l'immunità parlamentare (ipotesi rispolverata da Forza Italia, su cui però Fratelli d'Italia si è detta subito contraria).