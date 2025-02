Ilpiacenza.it - Crollo nel cantiere a Firenze, sotto sequestro una sede della Rdb

Leggi su Ilpiacenza.it

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per iltrave nelEsselunga in via Mariti ache il 16 febbraio di un anno fa causò la morte di cinque operai. È in corso di esecuzione anche un provvedimento diche riguarderebbe l'azienda che.