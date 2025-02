Ilfattoquotidiano.it - Crollo delle vendite di Tesla in Germania (- 59%) dopo il sostegno di Musk all’ultradestra di Afd. Male anche in Francia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In gennaio ledisono crollate il, primo mercato europeo, del 59%. Le immatricolazioni sono in flessione in tutta Europa, e non solo, ma qui Elonsi è molto esposto con il suo esplicitoal partito di ultra destra Afd. Inha venduto solo 1.277 auto a gennaio, il numero mensile più basso da luglio 2021. Il dato è ancora più significativo se si considera che, in gennaio, il mercatovetture elettriche tedesco è invece cresciuto nel suo insieme del 54%. Poco tempo fahaaffermato che, in riferimento alle atrocità perpetrate dai nazisti, “si dà troppa attenzione al passato”.ha comunque registrato flessionipure ine Gran Bretagna, secondo e terzo mercati d’Europa. Inla flessione è stata addirittura del 64% mentre in Inghilterra si è limitata a un – 12%.