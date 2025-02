Crollo cantiere a Firenze | tre indagati Omicidio colposo e lesioni colpose plurime

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tre persone sono state iscritte nel registro deglidirette dalla Procura di, procuratore capo Filippo Spiezia, per ildella trave nelEsselunga in via Mariti ache il 16 febbraio di un anno fa causò la morte di cinque operai.La mattina del 16 febbraio 2024 una trave lunga 20 metri crollò provocando la morte di cinque operai. Le vittime sono Luigi Coclite, 60 anni, residente a Collesalvetti (Livorno), Taoufik Haidar, 43 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni, e Bouzekri Rahimi, 56 anni, Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino, che abitavano in provincia di Brescia e di Bergamo.La Procura di, che sta portando avanti un’inchiesta da quasi un anno, ha scritto i primi nomi nel registro degli.Le accuse, a vario titolo, sono di, con le aggravanti della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, edoloso.