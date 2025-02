Casertanews.it - Crolla il solaio e perde la vita a soli 23 anni

ildel tetto della sua futura abitazione e viene schiacciato dalle macerie. E' la tragedia che si è consumata a Castel Volturno verso mezzogiorno, in via Viverone dove un giovane di 23, Emanuele D.A. ha perso lamentre stava effettuando dei lavori in economia.