Crolla il balcone, Emanuele D'Asta muore a 23 anni: stava ristrutturando casa della fidanzata, prima del matrimonio

, 23, ha perso la vita a Castel Volturno, in provincia di Caserta, a seguito di un tragico incidente avvenuto mentreeseguendo dei lavori al piano terra dell’abitazione. La coppia, prossima alle nozze, si sarebbe trasferita presto in quella, chenoin vista delormai vicino. Durante i lavori, ilal primo piano èto all’improvviso, travolgendoe schiacciandolo sotto le macerie.Il dramma è avvenuto in viale Viverone, al civico 33. A scoprire l’incidente è stata la futura suocera, richiamata dal rumore del crollo. Dopo aver visto le macerie, ha subito dato l’allarme, chiamando i Vigili del Fuoco. Una squadra del distaccamento di Mondragone è giunta sul posto e ha iniziato le operazioni di soccorso, ma purtroppo pernon c’è stato nulla da fare.