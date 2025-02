Lanazione.it - Croce Rossa, gli studenti dei licei spezzini alle Olimpiadi di primo soccorso

La Spezia, 5 febbraio 2025 – Glidel liceo Costa e del liceo Mazzini parteciperanno alla terza edizione delledidellaItaliana. La competizione ha l'obiettivo di promuovere la cultura dele preparare glidel quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado a intervenire efficacemente in situazioni di emergenza. Oggi infatti l'arresto cardiaco extraospedaliero rappresenta la terza causa di morte nei Paesi occidentali, superando di gran lunga le morti per neoplasie, malattie infettive o incidenti stradali. In Italia ogni anno tra 60.000 e 70.000 persone perdono la vita a causa di un arresto cardiaco, ovvero una ogni 1.000 abitanti: la sopravvivenza dopo un arresto cardio-respiratorio extraospedaliero varia tra il 2% e il 10%.