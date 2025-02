Panorama.it - Crisi idrica in Puglia, lo scontro si fa politico

Giovedì scorso il governatore della Regione, Michele Emiliano, aveva scritto una missiva al Governo chiedendo “interventi urgenti” per collegare la retepugliese all’invaso molisano del Liscione. Il deficit idrico della regione pugliese si è infatti aggravato in questi mesi, andando ad inficiare sull’accesso all’acqua per utilizzo agricolo.Il deputato Giandonato La Salandra (FdI) non ci sta, e ai microfoni di FoggiaToday afferma che “gli atti da parte del Governo ci sono già e quella di Emiliano è solo una marchetta elettorale”. Il deputato di FdI ha aggiunto che “sull’adduzione dalla diga del Liscione ha dato la sua massima disponibilità rispetto ad un ordine del giorno che io stesso ho presentato”, nel luglio dello scorso anno. “Per tutto il mese d’agosto, il Partito Democratico ha ripetutamente proposto una mozione perché la Regione Molise non cedesse acqua alla Regione”.