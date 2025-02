Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’industria, la protesta dei lavoratori di tutta Europea a Bruxelles: “Così non possiamo continuare, serve una svolta”. Il video-reportage

“L’Europa faccia qualcosa per salvare l’industria. Non lo chiedo per me ma i miei nipoti”. Franc è un ex operaio delle acciaierie belghe. In pensione da qualche anno, è sceso in piazza ainsieme a migliaia di lavoratrici edaEuropa per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. “Siamo a un bivio, la deindustrializzazione sta diventando realtà e abbiamo già perso troppi posti di lavoro” dice dal palco la Federazionedei sindacati, IndustriALL, mentre la piazza Jean Rey si riempie. Arrivano dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Francia, dalla Spagna e dall’Italia. Paesi diversi, destini comuni. Come quelli deidi due aziende del gruppo Volkswagen. Una in Repubblica Ceca, l’altra in Italia. “Il nostro destino è legato alla Germania e iniziamo a sentire l’onda lunga dellatedesca” dice uno dei delegati Fiom Cgil della fabbrica.