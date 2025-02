Lanazione.it - Crisi della moda. Gli impegni della Toscana

Rendere più accessibile la cassa in deroga, ampliare i codici ateco per includere più aziendefiliera negli ammortizzatori sociali. E spingere sul memorandum in cinque punti per rifondare la filiera. E’ il punto al termine del tavolo regionale, convocato dalla Regione. "Riteniamo che il settoresia cruciale e strategico – ha detto il presidente Giani – da parteRegione ci sarà un impegno preciso per rilanciare l’intero settore in". Il presidente ha anche dettagliato lalità operativa per l’attuazione del piano regionale dando vita a cinque gruppi di lavoro. La formazione e gli ammortizzatori sociali saranno seguiti dall’assessora Nardini; gli investimenti e l’aspetto del credito efinanza dall’assessore Marras. Giani, con il direttorecompetitività in Regione, Paolo Tedeschi prenderà in carico i rapporti con i grandi gruppi.