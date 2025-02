Feedpress.me - Criscitiello sul licenziamento di Manuel Parlato: "Ha fatto il tifoso. Vivete in un paese di falso moralismo, non venitemi a fare lezioni"

Leggi su Feedpress.me

Michele, giornalista e proprietario dell'emittente televisiva Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) haoggi pomeriggio in diretta televisiva esprimendo le proprie considerazioni sul caso, il giornalista inviato del Napoli per Sportitalia licenziato ieri sera in diretta televisiva. embedpost id="1993586" "Noi abbiamo bastonato in tutte le salse anche.